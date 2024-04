Si cercano 200 comparse. Stasera ciak in S.Francesco

L’occasione è speciale, quella di entrare nel set del film di Greenaway per il quale si stanno cercando altre 200 comparse. Le case di produzione Facing East e The Family, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il Lucca Film Festival ed il Comune di Lucca, organizzano infatti un evento pubblico, primo esperimento dì metacinema in Italia, che sarà ripreso come vera e propria scena del film Tower Stories, che da qualche settimana si sta girando in centro storico con un cast stellare.

L’evento è basato sulla rievocazione dell’installazione ideata da Greenaway e realizzata dalla Fondazione CRL nel 2013 “The Towers | Lucca Hubris” che venne realizzata per celebrare il restauro della Chiesa di San Francesco attraverso delle suggestive proiezioni sulla facciata.

Fu in quell’occasione che Peter Greenaway diede vita alla sceneggiatura del film Tower Stories. La scena vedrà la partecipazione degli attori Dustin Hoffman, Helen Hunt, Sofia Boutella e Giacomo Gianniotti, oltre al regista. Le persone selezionate, un massimo di 200, avranno l’occasione di vivere il set per 3 ore e diventare quindi protagoniste di un momento iconico della pellicola.

La ripresa avrà luogo proprio oggi dalle ore 20 alle 23, in Piazza San Francesco. Per essere selezionati basterà inviare una mail a: [email protected], inserendo i dati anagrafici e allegando un documento di identità. La produzione si metterà poi in contatto diretto con le persone selezionate. Alcune informazioni per il dress code necessario: stile elegante-casual, abbigliamento a strati, composti da un cambio unico con cui potersi adattare a varie stagioni nella scena (sia per fine estate sia per inverno inoltrato), no a loghi evidenti, colori preferiti: beige, marrone, panna, rosa antico, ocra, mattone, ruggine per le donne; sfumature del blu, grigio, beige e marrone per gli uomini. Ulteriori dettagli rispetto al dress code e al trucco e parrucco saranno inviati via email alle persone interessate.

Si va verso gli ultimi giorni di lavoro in centro storico per le riprese del film internazionale di Peter Greenaway con i premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt, affiancati da attori del calibro di Sofia Boutella, Giacomo Ganniotti, Jonno Davies e Laura Morante. Ma il gran finale non manca.

L.S.