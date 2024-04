Si avvicina la Festa della Liberazione. Gli appuntamenti in Piana

Si avvicina la data del 25 aprile, la 79^ festa della Liberazione che ad Altopascio sarà celebrata con la classica deposizione di una corona di alloro, ciò avverrà giovedì 25 alle 10 in piazza della Magione, accanto al palazzo del Municipio. Si tratta della cerimonia istituzionale con il sindaco, Sara D’Ambrosio. Parteciperanno ANPI, sezioni di Altopascio, Montecarlo e Porcari, il Corpo musicale Zei della cittadina del Tau e rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi. Celebrazioni anche a Capannori, mercoledì 24 aprile, alle 18, al polo culturale Artèmisia, sarà in programma la presentazione del libro "Antifasciste e antifascisti- Storie, culture politiche e memorie dal fascismo alla Repubblica", di Gianluca Fulvetti e Andrea Ventura (Editore Viella). Interverranno Lorenzo Orsi, storico e l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti. Giovedì 25 passeggiata attraverso i luoghi della Resistenza da Tofori a Petrognano (ritrovo ore 9.30 alla chiesa di Tofori). Lungo il percorso sarà eseguita la lettura dei primi dodici articoli della Costituzione. Alle ore 11.30 è prevista la deposizione di una corona d’alloro al monumento a Ilio Menicucci a Petrognano, dove interverrà il sindaco Luca Menesini. Tutte le iniziative capannoresi in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca (Isrec), Anpi Capannori e Lucca.

Ma.Ste.