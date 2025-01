Si apre l’antologica di Giorgetti, l’artista che piaceva a Bob Kennedy

Un’occasione imperdibile per ammirare le opere di uno dei pittori lucchesi più bravi e più famosi. Si tratta della mostra dei quadri più significativi di Giorgio Giorgetti che - con il titolo “Solo pittura” - aprirà i battenti lunedì 13 gennaio nella prestigiosa sede del Real Collegio. Fino al 24 gennaio (orario 10-13 e 17-20) gli appassionati dell’arte avranno la grande opportunità di contemplare alcune decine tra ritratti, paesaggi e nature morte dipinti dalla mano esperta, delicata e coinvolgente di Giorgetti, sempre in grado di creare atmosfere che colpiscono il cuore e la mente.

Nato a Lucca, per una vita Giorgetti è stato un apprezzato e noto sarto per uomo. Il suo atelier di Via Fillungo era un punto di riferimento per le persone che amavano vestire con raffinatezza, eleganza e sobrietà.

Una tradizione di famiglia portata avanti con gusto e perizia, sempre affiancata dalla profonda passione per la pittura. Il suo primo quadro importante a 16 anni: un ritratto del nonno che tuttora campeggia nel salotto della sua abitazione di San Marco.

Diplomatosi nel 1958 maestro d’arte all’Istituto “Passaglia”, Giorgio Giorgetti ha fatto parte del gruppo di “Quelli di via della Stufa”, per anni un’autentica fucina di idee e di innovazione artistica.

Ha ottenuto numerosi premi partecipando a importanti concorsi in Italia e all’estero (Stati Uniti, Svizzera e Brasile) e una delle sue opere più significative appartiene alla collezione privata del senatore Bob Kennedy negli Usa.

Una sua opera, inoltre, fa parte del Museo della Resistenza di S. Anna di Stazzema. L’antologica di Giorgetti al Real Collegio è senza dubbio un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.