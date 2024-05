Si ampliano i servizi dell’associazione Anmic. Sede aperta il sabato

L’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Lucca – Anmic, comunica che i servizi erogati alla categoria degli invalidi e alla cittadinanza, saranno ulteriormente ampliati. In seguito all’accordo stipulato con il Movimento Cristiano Lavoratori, le prestazioni a favore dei disabili vengono intensificate, in collaborazione con gli uffici del patronato Sias e Caf dell’Mcl. Inoltre a partire dal 1 giugno la sede dell’Anmic, via Galli Tassi 69, sarà aperta anche il sabato mattina. Maggiori informazioni alla sede provinciale Anmic – via Galli Tassi 69, tel. 0583/316068. Il Presidente Salvatore Piliero (nella foto) riceve su appuntamento.