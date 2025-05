Showcase di Giorgio Mannucci e Valeria Caliandro e il loro “Stagioni“

Un cantautore livornese, una cantautrice pratese e un negozio di dischi lucchese: ecco l’alchimia perfetta per una domenica pomeriggio speciale, come quella proposta dal negozio di dischi e musica Sky Stone & Songs in via Vittorio Veneto. Domani, a partire dalle 18, infatti, Giorgio Mannucci e Valeria Caliandro presentano allo Sky Stone il loro lavoro “Stagioni“, un progetto che ha preso forma nell’estate del 2023, quando i due artisti si sono incontrati e hanno iniziato a scrivere insieme, dando vita a quattro brani, quelli che sono raccolti in questo lavoro e ai quali si aggiungono altre quattro canzoni del repertorio ‘storico’ dei due artisti.

Mannucci e Coliandro racconteranno un po’ di questa collaborazione, chiacchierando con la giornalista Federica di Spilimbergo e, naturalmente, eseguiranno live alcuni brani del loro lavoro discografico. Lo stile di questo ep è quello tipico del cantautorato italiano moderno che guarda ad artisti quali Colapesce e Dimartino (interpreti nel 2020 sul palco di Sanremo della hit “Musica leggerissima“), oppure al pop internazionali di artisti quali Feist o Andy Shauf.

Canzoni caratterizzate, quindi, da una musicalità leggera, ma permeati da una sottile vena di malinconia che dà profondità e fascino all’ascolto, per quello che sembra essere un promettente esordio per un duo che ha molto da dire. Incontrarli vuol dire immergersi in un modo di sonorità ipnotiche e di grande fascino. L’ingresso allo showcase di Sky Stone & Song è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni si può scrivere a [email protected] o telefonare allo 0583/431389.