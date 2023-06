Shopping sotto le stelle Appuntamenti a luglio con i negozi aperti la sera

Tutto pronto anche quest’anno per il via ai “Giovedì di luglio”, il tradizionale appuntamento che il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio dedica allo shopping sotto le stelle. Quattro gli appuntamenti in centro a partire da giovedì 6 luglio, per poi proseguire le sere del 13, 20 e 27, con negozi aperti fino a tarda ora e possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini. “Un’iniziativa come sempre molto sentita – così il presidente del Ccn Matteo Pomini –, sia da parte dei commercianti che del pubblico, che il nostro Ccn ripropone con grande piacere“.