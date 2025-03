S.Giusto ritrova il centro. Grazie ai fondi del Pnrr

Aggiudicato l’appalto di lavori relativi all’intervento di "Recupero architettonico area centro storico di San Giusto", ricompreso nel Pnrr, "Rigenerazione urbana, Interventi di riqualificazione", nell’ambito del progetto "Capannori Città quadrifoglio". Sarà l’impresa edile e stradale Panza srl ad eseguire l’intervento. La conferma arriva dalla determinazione dirigenziale numero 234 del 17 marzo scorso. Da ricordare che a dicembre 2024 è stato approvato il progetto esecutivo per l’opera, con un quadro economico di 346.326,21 euro, di cui lavori a base di gara 247.629,59, di cui 53.959,23 di costi della manodopera con incidenza media del 24,87% e 7.957,76 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tutto ciò rientra fra gli investimenti in progetti di rigenerazione, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano. La copertura finanziaria del progetto è garantita per 300.000 euro con fondi PNRR – Next Generation EU, assegnati con decreto del Ministero dell’Interno. L’iter procede spedito, anche perché il cantiere deve aprire, l’affidamento infatti doveva essere ratificato entro il 31 marzo 2025. Lavori attesi da tempo per un restyling del centro storico del paesino. Una proposta che si ispira a "Capannori città quadrifoglio" è l’evoluzione del progetto che mira a restituire potere decisionale sugli interventi e sull’organizzazione dei servizi direttamente agli abitanti dei quattro petali, la cui composizione corrisponde a quella delle vecchie circoscrizioni. Il Compitese è nel petalo blu, a sud del territorio comunale: (sud): Verciano, Guamo, Massa Macinaia, San Leonardo in Treponzio, San Ginese di Compito, Coselli, Badia di Cantignano, Vorno, San Giusto di Compito, Sant’Andrea di Compito, Pieve di Compito, Ruota, Colle di Compito e Castelvecchio di Compito.

