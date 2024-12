Sfide energetiche e green. L’impegno delle aziende tra investimenti e tecnologia per la tutela dell’ambiente

Il convegno è stata anche un’occasione per tracciare le linee guida di uno sviluppo sostenibile, capace di rafforzare la competitività del distretto cartario di Lucca a livello globale. Il secondo panel, moderato da Guglielmo Vezzosi, responsabile iniziative speciali di QN - La Nazione, è stato infatti dedicato alle questioni legate alla sostenibilità, alla riduzione dei consumi energetici e all’integrazione di pratiche virtuose nel rispetto delle normative europee.

L’evento è stato caratterizzato da un approccio multidisciplinare con approfondimenti accademici, esperienze imprenditoriali e testimonianze istituzionali, con l’obiettivo di promuovere proprio un dialogo costruttivo sulle sfide del futuro. Presenti Gabriele Adamo di Essity, che ha discusso le soluzioni innovative adottate dall’azienda per migliorare l’efficienza energetica; Riccardo Balducci di Sofidel, che ha condiviso le strategie del gruppo per promuovere un’economia circolare; per Simest Giulia Raucci e Francesca Stigliano, Corporate Finance Senior Specialist Istruttoria Finanza Agevolata Centro-Sud nord, che hanno spiegato come le aziende potranno beneficiare di strumenti di supporto finanziario per affrontare la transizione verde.

Presente anche Eleonora Rizzuto, presidente di Aisec, che ha offerto una visione sulle opportunità dell’economia circolare. Infine, Antonio Sileo, direttore Area sostenibilità di I-Com, ha fornito un’analisi delle politiche pubbliche necessarie per sostenere l’adozione di tecnologie green nel settore cartario. "In Essity ci impegniamo da sempre per ridurre l’impatto ambientale dei nostri stabilimenti, attraverso investimenti mirati in tecnologie sostenibili e all’avanguardia - ha detto Gabriele Adamo di Essity - . In particolare, negli ultimi anni, abbiamo lanciato il progetto ReEnergy, un sistema di cogenerazione ad alto rendimento alimentato a gas naturale (e progettato per un futuro utilizzo ad idrogeno), che ci permette di produrre energia elettrica e termica riducendo significativamente le emissioni di CO2 e puntando all’azzeramento con la transizione all’idrogeno. In questa direzione infatti, a livello globale, come Essity abbiamo aderito alla Race to Net Zero delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. Si tratta di un percorso che portiamo avanti da tanti anni con determinazione: la strada è ancora lunga, ma i progressi fatti fino ad oggi sono incoraggianti, e siamo fiduciosi di poter contribuire ad un futuro sempre più sostenibile".

"La transizione energetica è una sfida epocale per l’industria cartaria e per Sofidel rappresenta una priorità - ha aggiunto Riccardo Balducci di Sofidel - . Si tratta di un processo che richiede risorse notevoli e il rapido sviluppo delle tecnologie comporta il rischio di un’obsolescenza precoce degli investimenti. A creare ulteriore complessità, uno scenario geopolitico globale che porta ancora all’instabilità dei mercati energetici e alla volatilità dei prezzi delle materie prime. Occorre lavorare con coraggio, senso della realtà e concretezza".

"La situazione economica internazionale è delicata e complessa, condizionata da criticità importanti sul piano geopolitico - ha spiegato Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord - . Nessun settore sfugge del tutto alle dinamiche che si sono innescate, nemmeno un’eccellenza forte e solida come il cartario che comunque anche nell’ultima rilevazione del Centro studi della nostra associazione, relativa al terzo trimestre 2024, mostrava a Lucca un sensibile incremento (+1,6% rispetto allo stesso periodo del 2023)".

Giulia Prete