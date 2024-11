Sfida tra start-up nel nome di Fido. Il premio Cna per il “pet-friendly“

E’ il rapporto fra le persone e il loro animale di compagnia a vincere la selezione provinciale del Premio Cambiamenti 2024, il concorso nazionale che la Cna organizza per scoprire, premiare e sostenere le migliori imprese italiane portatrici di cambiamento.

L’impresa premiata dalla Cna di Lucca è infatti la Hygge Srl di Guamo che potrà accedere alle finali regionali. In caso venisse selezionata ulteriormente a Firenze, potrà presentare la propria attività alla finale nazionale che si terrà a Roma, con la possibilità di vincere premi fino a ventimila euro per lo sviluppo della propria impresa, oltre a diversi altri benefits. A far vincere l’azienda di Martina Terigi, Samuele Nannini, Giada Iacopini e Rebecca Ottanelli è stata la lungimiranza nel vedere come sta cambiando la considerazione degli animali domestici da parte delle persone.

“Hygge si rivolge a tutti i pet parents – spiega Terigi - ovvero coloro che reputano il cane un vero e proprio membro della famiglia e che prestano particolare attenzione al rispetto ambientale, cercando soluzioni ad impatto quanto più ridotto possibile. Questo target di utenti, come dimostrano i sondaggi più recenti, è in crescita esponenziale. Il mercato del pet food in Italia appare vivace ed in continua crescita. Noi ci proponiamo di diventare il brand leader del pet food, mercato che vale più di 12 milioni di euro”. “Il mondo del pet food appare senza dubbio uno dei mercati più interessanti in cui investire – dice Andrea Giannecchi, presidente della Cna di Lucca che ha coordinato la giuria selezionatrice del premio – e la scelta di questa start up ci è sembrata quella con maggiori prospettive e idee più creative. La crescita di questo segmento di mercato è stimata del +25% per i prossimi cinque anni” La Hygge, a differenza degli altri produttori di alimenti per cani, presta particolare attenzione alla sostenibilità con la personalizzazione del piano alimentare ed offre un servizio veterinario on line di consulenza nutrizionale gratuita per ciascun cane.

“Abbiamo creato un brand che porta la ricetta della felicità nelle case dei pet parent – conclude Terigi – perché vogliamo rendere straordinario ogni momento che condividiamo con i nostri cani, come quello del cibo”. Alla competizione hanno partecipato anche Fuzzy Marketing di Filippo Lotti (e-commerce), Hosolemio di Valeria Santini (impianti fotovoltaici) e MP di Claudio Angelozzi (piastrellature).