Sfida ’’Riciclali tutti’’. Stop agli sprechi. Il progetto per educare le nuove generazioni

Giocare, socializzare e… imparare le regole della raccolta differenziata! Ha preso il via nelle scuole lucchesi la sfida "Riciclali tutti - Recycle ‘em all!" il progetto ludo educativo realizza da Sistema Ambiente e Comune, in collaborazione con Lucca Crea, che mira a sensibilizzazione le nuove generazioni sulla raccolta differenziata. Le classi coinvolte sono 21, e attraverso i bambini ben 400 famiglie potranno imparare o ripassare tutti insieme come si differenziano i rifiuti e perché è importante farlo.

Le classi II e III delle scuole primarie del Comune che partecipano al progetto avranno molte sfide da affrontare per arrivare al "torneone" finale e dimostrare chi è più bravo a ’’Riciclali tutti - Recycle ‘em all!’’: i ludo educatori di Lucca Crea sono già attivi nelle scuole per parlare di riciclo e insegnare le regole del gioco che viene poi donato ad bambino, per poter giocare a casa e con gli amici: ogni partita, infatti, servirà ad accumulare punti!

La classifica aggiornata ogni settimana, si potrà controllare sul sito di Sistema Ambiente (www.sistemaambientelucca.it/it/attivita/riciclali-tutti/attivita/) Riciclali Tutti - Recycle ‘Em All!, edito da Red Glove insegna ai giocatori quali materiali vanno riciclati e in quali categorie di raccolta rifiuti, sensibilizzando sull’importanza del loro corretto smaltimento. Il gioco è inoltre improntato sul rispetto delle regole e sul fair play, con un incoraggiamento verso i comportamenti etici e corretti, con una competizione intesa come miglioramento delle proprie abilità. Ideale per bambini, ma adatto anche per gli adulti, in modo da far divertire tutta la famiglia insieme, apprendendo o ripassando così le buone pratiche della raccolta differenziata. Forza ragazzi! Divertiamoci ad imparare!

B.D.C