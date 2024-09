Sette anni fa la tragedia della Luminara

Sette anni fa, venerdì 1 settembre 2017, i due operai Eugenio Viviani - 54 anni, di Santa Maria del Giudice - e Antonio Pellegrini - 61 anni, di Lammari - perdevano la vita in un terribile incidente sul lavoro, mentre erano intenti a montare i portalumini in vista della Luminara di Santa Croce. "Oggi come ogni anno - sottolinea il sindaco Mario Pardini – insieme al vice sindaco Minniti e all’assessore Bruni abbiamo ritenuto doveroso ricordarli deponendo dei fiori in via Vittorio Veneto, dove avvenne la tragedia, rinnovando il cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime".