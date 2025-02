Servono strade più sicure. Dopo la morte di Bani chiesti interventi urgenti

La tragedia della strada che nella serata di martedì ha causato la morte della dottoressa Annalisa Bani, travolta da un’auto sulla via di Fondovalle, all’altezza del comune di Gallicano, mentre stava attraversando la strada, oltre a lasciare nel dolore gli abitanti dell’intera Valle del Serchio, ha riportato l’attenzione sulla sicurezza stradale.

A intervenire sulla questione è il gruppo consiliare di minoranza del comune di Gallicano ‘Viviamo Gallicano‘, che offre una disamina sulla situazione generale della viabilità del territorio, avanzando diverse proposte finalizzate al miglioramento della sicurezza, in particolare riguardo gli attraversamenti pedonali sulla via di Fondovalle.

"Come gruppo ‘Viviamo Gallicano‘, riteniamo doveroso avanzare alcune proposte costruttive per migliorare la situazione attuale, partendo proprio dalla sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla Fondovalle. Intanto, riteniamo fondamentale - spiega IL capogruppo Luca Pedreschi – implementare il sistema di illuminazione e renderlo più efficace in prossimità delle strisce pedonali, per garantire una migliore visibilità sia per i pedoni che per gli automobilisti. La sicurezza stradale nel nostro comune necessita di un approccio più ampio e strutturato. In questo contesto – va avanti la lista civica – ribadiamo l’importanza strategica della realizzazione di alcune rotatorie in punti nevralgici del territorio. Poniamo all’attenzione della Provincia di Lucca e del Comune, in particolare, sia l’intersezione nella frazione di Bolognana in prossimità dello stabilimento Kedrion, dove l’immissione sulla strada principale presenta criticità significative per la sicurezza degli automobilisti sia lo svincolo verso Mologno, dove una rotatoria potrebbe contribuire a regolare meglio il flusso del traffico e ridurre la velocità dei veicoli in transito. Stesso discorso per lo svincolo verso la zona artigianale in prossimità della Cipeco e a Turritecava".

"Questi interventi – conclude la minoranza – infrastrutturali non rappresentano solo misure di sicurezza, ma costituiscono investimenti concreti per il futuro del nostro territorio e per la qualità della vita dei nostri cittadini. Come gruppo consiliare chiediamo, dunque,all’amministrazione provinciale e all’amministrazione comunale di valutare con la massima attenzione queste proposte e di avviare un dialogo costruttivo con tutti gli enti competenti per la loro realizzazione. La sicurezza stradale - conclude Luca Pedreschi - deve essere una priorità assoluta e solo attraverso interventi mirati e ben pianificati possiamo prevenire futuri incidenti e garantire una viabilità più sicura per tutti i cittadini".

Fio. Co.