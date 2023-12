Servizio civile. Tante possibilità Il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari per programmi di servizio civile universale in Italia e all'estero è stato pubblicato. Età 18-28 anni, durata 8-12 mesi, assegno mensile 507,30€. Domanda entro il 15 febbraio 2024 su www.scelgoilserviziocivile.gov.it.