Servizio Civile. Cinque posti

Cinque posti per il servizio civile universale alla Misericordia del Barghigiano che offre dunque una nuova possibilità a tanti giovani del territorio di fare una formativa esperienza presso la propria sede. Il bando è rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni. Come detto cinque i posti disponibili. I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile universale hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile universale. La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto.C’è tempo per presentare domanda fino al 15 febbraio. Per avere comunque tutte le informazioni del caso si può contattare la Misericordia del Barghigiano allo 0583.75420 o scrivere a [email protected]