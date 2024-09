Serra di droga in casa. Arrestato un 51enne con 3kg di marijuana

Una vera e propria piantagione di marijuana nascosta in casa, una sorta di “Erba di Grace“ in salsa garfagnina. I carabinieri del nucleo operativo di Castelnuvo di Garfagnana, in collaborazione con i carabinieri di Camporgiano, hanno arrestato un uomo per aver coltivato una piantagione della sostanza illegle direttamente in casa. Protagonista della vicenda un uomo di 51 anni, residente proprio a Camporgiano e sul quale si sono concentrate le attenzioni investigative. I militari sono intervenuti entrando da un’area adiacente alla casa dell’uomo, rendendosi conto subito della situazione. Ci hanno messo pochissimo i miliatri, infatti, ad accertare che in una zona adiacente alla casa dell’uomo erano conservate un gran numero di piante di cannabis, tutte già in avanzato stato di sviluppo, con altezza fino a due metri.

A quel punto, inevitabilmente, è scattata la perquisizione, proseguita poi nell’abitazione dell’uomo ed in un ampio locale da lui utilizzato quale annesso agricolo, nei quali i militari hanno scoperto, ben occultato da una parete appositamente realizzata, un nascondiglio accessibile da una porticina segreta nascosta, sotto un mobile. Il vano era attrezzato con macchinari idonei a favorire e velocizzare le operazioni di essicazione della sostanza, quali deumidificatori, ventilatori, lampade, nonché apparati di misurazione e per la regolazione della temperatura. Il grosso dello stupefacente, che i militari hanno ipotizzato essere destinato allo spaccio, era invece nascosto all’interno dell’abitazione dove l’uomo vive insieme alla sua famiglia composta da tre persone. In definitiva, oltre alle 21 piante di canapa e all’attrezzatura suddetta, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altro quantitativo di marijuana per quasi tre chilogrammi, in parte già confezionata e pronta per lo spaccio.

Dopo l’arresto operato in flagranza dai carabinieri, il Gip lo ha convalidato.

ia.na.