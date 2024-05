Non gli mancano estimatori, si mormora che arrivino anche dalla categoria superiore. Però la volontà del Tau è di confermarlo, vista la strepitosa stagione del club amaranto in questo suo secondo campionato di serie D. Fosse per la società altopascese ci sarebbe stata già la firma per far rimanere Simone Venturi come allenatore anche per la prossima stagione. Pure il tecnico sembra intenzionato a dire sì e quindi a formalizzare la prosecuzione del... matrimonio sportivo.

Si va verso la conferma, anche se le parti probabilmente aspetteranno la finalissima play-off di domenica prossima a Grosseto, contro i maremmani che hanno eliminato il Livorno. In tutta questa vicenda, come detto, Venturi e il Tau sono molto vicini per proseguire insieme anche per il 2024-2025. Ci sono però un paio di situazioni che potrebbero far cambiare lo scenario. Il presidente Semplicioni e il board dirigenziale sanno che se non arriveranno offerte a Venturi davvero irrinunciabili, rimarrà in amaranto. Ma i rumor indicano un paio di società blasonate interessate all’allenatore.

Una riguarda il Livorno, che non riesce ad uscire dai Dilettanti. Venturi è stato accostato al club labronico dove però sembra possa arrivare come direttore generale Paolo Giovannini, che ha risolto il legame con l’Arezzo e, in quel caso, si porterebbe dietro Paolo Indiani.

L’altro scenario è quello della Pistoiese. Gli orange sono stati esclusi dal campionato, ma rientrerebbero in D attraverso il titolo dell’Aglianese e la nuova dirigenza avrebbe pensato a Venturi per ripartire con il nuovo progetto.

Ma. Ste.