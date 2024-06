Serata di stand up comedy: arriva Giorgia Fumo

Ingegnere di giorno, comica ed artista di notte. Si tratta di Giorgia Fumo che giovedì 4 luglio, alle 21:30 sarà in piazza Ricasoli a Altopascio con il suo spettacolo "Pressione bassa", nell’ambito della rassegna "Si fa per ridere, Stand Up Comedy Festival. "Pressione Bassa" guida lo spettatore alla scoperta della vita dei millennials, i nuovi adulti. Lo spettacolo, scritto da lei stessa e curato da Savà Produzioni Creative (supervisione testi Manuela Mazzocchi, direzione Enrico Zaccheo e disegno luci Daniele Savi), porta in scena una versione estiva del suo show "Vita Bassa" e promette di regalare al pubblico uno spettacolo che racconta un universo di originali mondi comici con un mix di osservazioni e aneddoti esilaranti sulla generazione dei trentenni e non solo.

Nata nel 1986 a Roma, cresciuta in Sardegna e laureata a Pisa, Giorgia Fumo è ingegnere, improvvisatrice teatrale e comica. Dal 2019 calca i principali palchi della comicità italiana, tra cui lo Zelig di Milano. Nel 2021 è stata l’unica italiana alle semifinali dei Funny Women Awards.