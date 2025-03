Separazione carriere, Forza Italia a confronto col presidente del Tribunale

Continuano gli incontri a tema nel mese di febbraio che Forza Italia Toscana ha dedicato alle questioni Immigrazione e Giustizia. Il responsabile per la Giustizia Eros Baldini ha fatto visita al Presidente del Tribunale, Gerardo Boragine. Senza indugio si è subito affrontato il delicato e spinoso tema della separazione delle carriere: il Presidente ha immediatamente fatto presente che attualmente circa il 40% dei processi celebrati al Tribunale di Lucca si concludono con una assoluzione. Indice questo dell’assoluta indipendenza e terzietà dei giudici.

Pur riconoscendo la positività del dato, il responsabile Giustizia di Forza Italia è stato costretto ad obbiettare che, evidentemente, troppi sono i rinvii a giudizio per procedimenti che poi si risolvono in un nulla di fatto. Così costringendo soggetti innocenti a sopportare un processo che, spesso, è già una anticipazione della pena, per le conseguenze negative che un semplice rinvio a giudizio comporta.

Nell’aperto colloquio si è convenuto della necessità, per una giustizia più giusta, di rafforzare le finestre di giurisdizione, soprattutto durante la delicata fase delle indagini preliminari e che la separazione delle carriere, l’istituzione di due Csm e dell’Alta Corte di Disciplina sono riforme non certo risolutive dei problemi che attualmente affliggono la giustizia e che riguardano – ha ricordato il Presidente del Tribunale – anche la giustizia civile, un settore che impatta sui cittadini.