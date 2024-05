Sempre più acqua buona e gratis. Nuova fonte a S.Pietro a Marcigliano

Capannori capitale dell’acqua non solo nella Piana. Ogni sorgente in più che viene destinata all’uso pubblico è un successo. Come quello per la nuova fonte pubblica di S.Pietro a Marcigliano, che va ad ampliare la rete della ‘Via dell’Acqua’ realizzata dall’amministrazione comunale sul territorio per garantire la preziosa risorsa di buona qualità e gratuita per tutti i cittadini. Adesso sono complessivamente 16 le fonti.

L’utilizzo di queste ultime, inoltre, rivestono una importante valenza dal punto di vista ambientale, perché dà la possibilità ai cittadini di fare un minore ricorso alle bottiglie di plastica, che spesso vengono utilizzate come ‘usa e getta’, favorendo quelle di vetro, consentendo così anche un risparmio economico. La fonte si trova in prossimità del parcheggio nel centro del paese, al di sotto del cimitero e di fronte all’area verde.

La nuova struttura è stata realizzata secondo il modello già utilizzato per le altre, ossia a pianta quadrata con vela frontale e bocca per la fuoriuscita, comunque continua e dotata di rubinetto per regolare l’intensità del flusso. Le pareti verticali sono in muratura in mattoni pieni faccia a vista. La copertura è stata realizzata con elemento unico di pietra di Matraia. L’acqua di caduta convoglia in una bacinella scolpita e invecchiata col metodo della burattatura. All’interno è stato collocato uno sterilizzatore a raggi ultravioletti per l’abbattimento microbiologico e un by-pass idraulico necessario per la manutenzione.

L’area è stata rialzata dal piano stradale di circa 10 centimetri per cui è stata costruita una piccola rampa laterale per l’accesso alle persone diversamente abili e ed è stata pavimentata con mattonelle in cotto e cordolo in cemento, tranne la parte terminale triangolare prevista a verde. Lungo il perimetro della zona pavimentata e lungo la rampa è stato installato un parapetto in legno riproponendo la tipologia presente sull’area verde che si trova dalla parte opposta della sede stradale. La nuova fonte è stata realizzata grazie anche alla disponibilità della Fattoria Mazzarosa che ha messo a disposizione l’area ove sono collocati la sorgente originaria e il percorso per raggiungerla.

Massimo Stefanini