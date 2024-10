Sempre meno rifiuti indifferenziati. Ascit ritira la lettiera compostabile

Presto arriveranno le lettiere compostabili per gatti. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale di Capannori che persegue la buona pratica di ridurre il rifiuto indifferenziato, nell’ottica del bel più ampio obiettivo dei “Rifiuti Zero”. Si tratta di un nuovo tassello che vedrà, da parte di Ascit, il ritiro nello stesso giorno in cui avviene quello del rifiuto organico.

Le lettiere, fanno sapere dal Comune di Capannori, dovranno essere collocate all’interno di un sacchetto biodegradabile e collocato accanto al bidoncino della frazione umida.

"Dalla prossima settimana – si legge in una nota – le lettiere compostabili per gatti ed altri animali, solitamente di tipo vegetale, potranno essere conferite, dopo essere state inserite in un sacchetto biodegradabile, accanto al bidoncino del rifiuto organico e ritirate nello stesso giorno del ritiro dell’umido, anziché nel contenitore dell’indifferenziato come avviene attualmente; l’iniziativa è promossa dall’amministrazione Del Chiaro in collaborazione con Ascit e Centro di Ricerca Rifiuti Zero e riguarda i cittadini di tutto il territorio comunale".

Spiega nel dettaglio l’assessora all’ambiente Claudia Berti: "L’obiettivo di questa nuova iniziativa è quello di andare a ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato smaltito in inceneritore o in discarica, una novità che abbiamo voluto realizzare, recependo anche le richieste dei cittadini, e che mira a promuovere l’utilizzo di lettiere compostabili al posto di quelle minerali utilizzate dalla maggioranza di chi ha animali domestici".

Si tratta, secondo Berti, "di un’iniziativa che prosegue un percorso iniziato nello scorso mandato e che oggi si concretizza con la possibilità di conferire le lettiere compostabili nel giorno di ritiro del rifiuto organico". L’assessora ribadisce che si tratta di un nuovo passo avanti verso l’obiettivo “Rifiuti Zero”, realizzato grazie alla collaborazione dei cittadini.

Soddisfazione è espressa anche dal presidente di Ascit Ugo Salvoni: "Si tratta di un servizio in più ai nostri cittadini che colgo l’occasione di ringraziare per la grande collaborazione che forniscono alla buona riuscita della raccolta ’porta a porta; un servizio – conclude – che consentirà di diminuire la quantità di rifiuto indifferenziato, permettendo di avvicinarci ancora di più al traguardo ’Rifiuti Zero’".

