Selmi “spacca“ e accede alla semifinale di Sanremo Giovani

Ce l’ha fatta, i suoi sostenitori da Lucca e oltre non avrebbero mai dubitato. Il cantante lucchese Selmi, lanciato l’anno scorso dal talent X Factor, ha superato il turno e conquistato il pass diretto per la semifinale di Sanremo Giovani che andrà in onda il 10 dicembre. Risultato centrato anche per i suoi compagni di avventura, nella serata andata in onda martedì sera, Grelmos e Settembre. Durante la seconda puntata del talent Rai, andata in onda martedì su Rai 2 e Rai Radio2 dalla Sala A di via Asiago e condotta da Alessandro Cattelan, i tre giovani artisti hanno conquistato la giuria, aggiungendosi a Mazzariello, Mew e Tancredi, selezionati nella prima puntata.

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai ‘giurati fuori onda’ Carlo Conti e Claudio Fasulo - vicedirettore della direzione intrattenimento Prime Time. Escono dalla gara Ciao Sono Vale, Moska Drunkard e Rea. Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 10 dicembre. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai 1 accederanno soltanto in 6, mentre 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo. Una sfida ardua e piena di incognite ma Selmi ha tutte le carte in regola per giocarsela al meglio. Il destino ha voluto che la sfida avvenisse, e si concludesse positivamente per entrambi, insieme a Settembre, anche lui concorrente dell’edizione 2023 di X Factor. In “Forse per sempre“, il brano con cui si è presentato a Sanremo Giovani, tutta la potenza e la fragilità del legame eterno. Selmi, del 2001, un nome d’arte che in realtà è il suo vero cognome ha lavorato anche come cameriere.