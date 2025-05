Selene Silicani. È lei il primo flauto del Maggio Fioretino

Sarà primo flauto dell’orchestra del Maggio musicale fiorentino, la Champion’s League della musica classica. Lei è Selene Silicani, 18 anni, di Altopascio, studentessa del terzo anno del triennio accademico nella classe del maestro Filippo Rogai. Selene si è classificata prima assoluta all’audizione per Primo flauto dell’orchestra dell’Accademia del Maggio. Ha iniziato gli studi ad Altopascio, all’Accademia Geminiani, diretta dal professor Marco Lardieri, poi si è iscritta al Boccherini dove ancora studia con il maestro Rogai. Una soddisfazione notevole.

Perché entrare in questo tipo di orchestre è veramente difficile, il livello è elevatissimo e la ragazza altopascese è stata semplicemente la migliore. Fondata nel 1928 da Vittorio Gui come Stabile Orchestrale Fio­rentina, l’orchestra è impegnata fin dagli esordi nell’attività concertistica e nelle stagioni liriche del Teatro Comunale di Firenze ed è, oggi, una delle più apprezzate dai direttori e dai pubblici di tutto il mondo. Nel 1933, alla nascita del Festival, prende il nome di orchestra del Maggio Mu­sicale Fiorentino.

Illustri compositori come Richard Strauss, Pietro Mascagni, Ildebrando Pizzetti, Paul Hindemith, Igor Stravinskij, Luigi Dallapiccola, Krzysztof Penderecki e Luciano Berio hanno diretto le loro opere al Maggio. Per Selene, che pure continuerà a migliorarsi, è comunque un traguardo raggiunto e che dice tutto sul suo talento che l’ha portata a questo risulato. Altopascio è davvero la città della musica. Altro talento altopascese nel settore classico, dopo i vari Cristian Di Romae il giovanissimno Salvatore Saudino (appena 5 anni), entrambi funamboli del pianoforte, il soprano Francesca Maionchi. L’Accademia Geminiani si conferma fucina di talenti e, per proseguire la metafora calcistica, sembra l’Atalanta della musica colta nella Piana e non solo.

Massimo Stefanini