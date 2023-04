Se lo sport è anche amicizia e memoria Bf Porcari in campo con tre squadre al torneo intitolato a Margherita

Dal sindaco allenatore, alla memoria di una ragazza scomparsa troppo presto per un tragico incidente stradale e a cui hanno dedicato un torneo nazionale di basket. Ma davvero lo sport, pur fondamentale, è in questo caso il modo, il sistema per veicolare la memoria e la testimonianza. Margherita Tocchini aveva appena 12 anni quando quella sera del 6 marzo 2014 volò in cielo. La attendevano per l’allenamento al basket femminile Porcari. Mancavano pochi giorni alla Santa Pasqua e la società decise di rinunciare. I genitori spinsero per giocare. Con le lacrime in volto e con il cuore in tumulto le ragazzine non solo parteciparono, ma vinsero. Per Margherita.

L’Olimpia Pesaro, società organizzatrice, le dedicò la manifestazione e da allora si chiama così. In panchina c’era Fabio Berti. Il rito, se così possiamo definirlo, si perpetua. Così, come tutti gli anni, il primo cittadino di Chiesina Uzzanese, Fabio Berti, ripone i panni del sindaco per indossare la tuta e riprendere quel ruolo di coach che si è sviluppato per diverso tempo proprio nel paesino lucchese.

Quest’anno il torneo si svolge da venerdì 7 a lunedì 10 aprile e Porcari partecipa con tre squadre. Il gruppo più grande è quello dell’Under 19, inserito nella prima fase in un girone con Elite Roma, Gsv Villa Guardia e Trezzano Basket. Il secondo gruppo è quello dell’Under 15, che nella prima fase se la vedrà con Vittuone, Conegliano e Trezzano. Gara d’esordio contro Vittuone. Fanno parte del team: Giulia Pinochi, Silvana Cinelli, Charlotte Gargani, Letizia Boschi, Bianca Marsili, Sara Bianchi, Aurora Cattani, Keila Obioha, Alice Del Guerra, Rachele Martinelli, Martina Giori, Emma Di Vita, Melissa Bertocchini, Miriam Pinochi, Beatrice Manfredi. Coach Francesca Salvioni, assistente Adele Fanucchi. Il gruppo più giovane è quello dell’Under 13, nel girone con Polisportiva Casarsa e Sanga Basket.

Ecco il roster: Beatrice Ninci, Melissa Riccardo, Martina Riccardo, Mariele Martinelli, Ginevra Andreotti, Giada Prestigiovanni, Cecilia Lili Maria Rivi, Anna Paolinelli, Giulia Marcucci, Caterina Jones Giusti, Ludovica Calcagno, Melissa Del Guerra, Emanuela Mbonu. Coach Michelle Belfiori, assistente Ramona Fusco.

Massimo Stefanini