”Scuolidarietà” fa 25. Con il Coro Arcobaleno

Nodo al fazzoletto per lunedì quando il Palasport ospiterà la 25° edizione di “Scuolidarietà”, manifestazione organizzata dal Coro Arcobaleno di Lucca (nella foto) e finalizzata al reperimento di fondi per la scuola. Crasi delle parole “solidarietà” e “scuola” l’evento ha principalmente due obiettivi: coinvolgere più bambini possibile in momenti di cultura educativa e divertente e contribuire economicamente ad alcune necessità delle scuole.

Infatti il 50% del ricavato verrà ripartito fra le scuole che hanno partecipato sotto forma di buoni

per acquistare materiale didattico. Questo importante traguardo giunge in concomitanza con il 30° anniversario di attività dell’Associazione che, da sempre, opera nel mondo dei bambini e dei ragazzi perché, attraverso la musica e il canto, crescano nella cultura, negli ideali e nei valori. Più di 1.500 bambini delle scuole della piana di Lucca assisteranno quest’anno al musical “Robin Hood – Una storia senza tempo” scritto da Cristina Torselli, direttrice del Coro Arcobaleno e regista. Le canzoni del Musical sono di Cristina Torselli, Nikolas Torselli e Mario Trivellini.

La manifestazione, resa possibile grazie al contributo del Comune di Lucca, che da 25 anni concede gratuitamente il Palasport, e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è patrocinata anche dai Comuni di Capannori e Porcari. Come di consueto ci saranno due spettacoli: il primo alle 10 a cui possono partecipare solo le scolaresche, il secondo alle ore 14.15 aperto alla cittadinanza. Parteciperà, nelle vesti di Robin Hood, Nikolas Torselli, cantante e musicista che ha curato molti degli arrangiamenti delle canzoni del musical. Sarà uno spettacolo divertente e ricco in scenografie e coreografie sulla storia di Robin Hood, che verrà narrata, cantata, recitata e mimata.

Protagonisti i bambini del Coro Arcobaleno, i ragazzi, qualche loro genitore con un po’ di voglia di divertirsi e moltissime scuole della piana di Lucca che prenderanno parte attiva nello spettacolo con circa 200 alunni che si caleranno nei panni dei personaggi. Le scuole che prenderanno parte alla coreografia e che nei mesi scorsi si sono preparate con laboratori gratuiti curati dalla direttrice Cristina e dalle ragazze del Coro Arcobaleno sono: le scuole dell’infanzia “Moni” di S. Donato, dell’infanzia di Tempagnano e le scuole primarie di “C.del Prete” di S.Colombano, “F.Martini” di S.Marco, “L.Boccherini” di Segromigno in Piano e “Santa Dorotea” di Lucca . (ticket 6 euro, info www.coroarcobalenolucca.it).