Scuole: via a lavori per oltre 2 milioni. Spazi più curati, sicuri e accessibili

LUCCA

Partiti i cantieri nelle scuole che, al suono della prima campanella, saranno non solo più confortevoli e accessibili ma anche più belle e curate.

I cantieri già in corso sono 8, altrettanti partiranno invece nelle prossime settimane. In autunno prenderanno il via anche i lavori di riqualificazione degli spazi esterni nelle scuole di S. Marco e S. Michele di Moriano.

A presentare la lunga lista dei lavori - al via grazie ad un investimento di oltre 2 milioni e mezzo di euro - l’assessore Testaferrata e il sindaco Pardini, che si è voluto togliere un “sassolino” dalla scarpa: "Non facciamo solo eventi. Questo importante investimento dimostra quanto l’amministrazione sia attenta e sensibile anche all’educazione e ai ragazzi".

"Abbiamo dato un senso pedagogico ad ogni azione, condividendo i progetti con chi la scuola la vive - ha aggiunto Testaferrata - Da parte nostra la massima attenzione ai ragazzi".

Tutti i cantieri. Lavori già in corso al nido Il Pulcino di S. Vito, dove si stanno realizzando servizi igienici accessibili e opere per la climatizzazione (75mila euro). Nuovi servizi anche alla Collodi (12.300 euro).

Alla scuola Alighieri e alla Il Girasole si sta invece installando un ascensore, con il completo abbattimento delle barriere architettoniche (85mila euro). Alla scuola Il Giardino e alla Pascoli, la realizzazione della copertura e intervento al soffitto (500mila euro). Alla scuola Giusti di S. Anna saranno sostituite le pavimentazioni (180mila euro), mentre alle Chelini di S. Vito lavori per la riqualificazione delle due palestre (147mila euro). Alla primaria di S. Pietro a Vico è invece in corso la riqualificazione della facciata e degli interni (130mila euro). Iniziati anche i lavori per un nuovo parcheggio e per la sistemazione di un’area a verde.

I prossimi cantieri riguardano anche l’asilo Kirikù. In fase di affidamento l’appalto per i lavori alla Gulliver, Acquario, Collodi di S. Concordio, Balbano, succursale della Radice e della scuola paritaria Don Aldo Mei. Candidati a un bando della Regione, infine, i lavori alla scuola d’infanzia di Moriano, Nave e degli asili di S. Concordio e S. Vito.

Giulia Prete