Scuole, strade e impianti sportivi. Capannori investe 10 milioni di euro

Semaforo verde al programma triennale dei lavori pubblici a Capannori, collegato al bilancio di previsione, approvato in consiglio comunale con i voti contrari della minoranza. Scuole, viabilità, pubblica illuminazione, impianti sportivi, edifici pubblici, riqualificazione delle frazioni e cimiteri, verde pubblico, mobilità sostenibile. Sono questi i principali settori nei quali nei prossimi tre anni l’amministrazione Del Chiaro realizzerà opere pubbliche. Il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027, approvato ieri (venerdì) dal consiglio comunale vede un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro.

Per il 2025 sono previsti circa 10 milioni di euro di investimenti sul territorio. "Realizzeremo due nuovi asili nido, uno a Badia di Cantignano e l’altro a Borgonuovo grazie al reperimento di fondi Pnrr per incrementare l’offerta dei servizi per la prima infanzia nelle varie zone del nostro territorio e realizzeremo importanti lavori di messa in sicurezza della viabilità con un investimento di circa un milione di euro – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi. Particolare attenzione viene data alla manutenzione e alla cura del territorio che, oltre alle strade, interesserà ponti, parchi, giardini e scuole e alla sicurezza idraulica. Tra le molte opere in programma, inoltre, rivestono sicuramente importanza i lavori di riqualificazione e ampliamento della piscina comunale, il progetto di riqualificazione che interesserà Colle di Compito e la realizzazione di uno skate park che intende divenire un ulteriore luogo di aggregazione per i giovani, la ciclabile Lucca-Pontedera e molte altre. Grande attenzione anche all’ambiente con il progetto che vede il monitoraggio delle alberature presenti sul territorio e numerose nuove piantumazioni con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria. Tengo a sottolineare che l’importo dei lavori previsto per il 2025 è certamente più alto di 10 milioni, perché vanno considerati anche i tanti lavori in corso".

Per lo strumento contabile, a cui ha lavorato l’assessora Silvana Pisani, attenzione particolare a sociale, scuole, servizi alla persona, con 13 milioni di investimento in questi settori e con le tariffe dei servizi a domanda individuale (asili, bus mense scolastiche) che rimangono invariate.

Massimo Stefanini