Scuola, l’allarme di FdI: "Situazione inaccettabile"

Fantozzi, Bertieri e Bertolacci intervengono sul tema scuola, denunciando per Borgo a Mozzano una situazione inammissibile per il 2023! "La scuola dovrebbe essere uno dei luoghi più sicuri e tutelati – commentano in un comunicato Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di FDI e i consiglieri comunali del gruppo civivo Yamila Bertieri e Lorenzo Bertolacci - ma, a quanto pare, non è così. Le foto che alleghiamo al presente comunicato dimostrano la situazione in cui versa lo stabile dell’Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano, nel quale si trovano bambini della scuola dell’infanzia e parte delle elementari in attesa che la struttura di Diecimo (per le elementari) e del Borgo (per l’infanzia) siano ristrutturate".

Ciò che i tre esponenti politici evidenziano è "una forte presenza di acqua piovana, si notano macchie sui muri causate da infiltrazioni, non mancano pezzi di intonaci per terra e pezzi di carta lungo le finestre per impedire l’entrata dell’acqua dagli infissi ormai obsoleti.". "Molti genitori - aggiungono Fantozzi, Bertieri e Bertolacci - hanno espresso delusione e preoccupazione, visto che a pagarne le conseguenze possono essere i bambini che in quella scuola spendono gran parte delle loro giornate. Pare che già dallo scorso anno, se non da prima, diverse segnalazioni siano state fatte recapitare a chi di dovere, ma senza alcun risultato. Ci auguriamo che il Comune intervenga al più presto per risolvere tali criticità".

"È vero - concludono - che le condizioni metereologiche sono avverse, ma questo non deve distogliere l’attenzione da tali strutture e dall’attuare una manutenzione programmata per impedire l’entrata dell’acqua. Soprattutto al cospetto di questi casi particolari di calamità naturale, che sempre più stanno colpendo il nostro territorio e in maniera costante. Serve, una volta per tutte, un intervento sicuro e duraturo che preveda un lavoro serio ed efficiente, gestito però da aziende professionali del settore, in grado di garantire l’efficacia del lavoro negli anni".

Marco Nicoli