Scuola di polizia locale. Corsi di formazione

Ci saranno anche tre agenti della Polizia Municipale ai corsi della scuola interregionale della Polizia Locale, sipl. Un corso è quello di prima formazione per istruttori di polizia locale della durata di 256 ore totali (comprensive di prove pratiche per la patente di servizio e dell’esame finale) e che si svolgerà presso il Comando di Polizia Municipale di Lucca a partire dal giorno 24 marzo 2025 fino all’esame finale del 10 giugno. L’altro è un corso di formazione per operatori funzionari, ex categoria D, della durata totale di 120 ore di cui 66 in formazione a distanza e 54 ore in presenza presso la sede della Protezione Civile di Sesto Fiorentino, e che si svolgerà a partire dal 31 marzo 2025. Come si deduce dalla determinazione numero 172 del 17 marzo scorso, il comandante dei vigili urbani di Altopascio, Italo Pellegrini, ha proposto la partecipazione al corso per istruttori di Giuseppe Manicone e Stefano Pasqualetti, all’altro la dottoressa Vania Lorenzetti. Il costo complessivo per l’ente è di 870 euro. Si tratta di una iniziativa importante per aumentare le conoscenze da parte degli stessi agenti che, grazie anche al concorso indetto un paio di anni fa, sono aumentati di alcune unità, in modo tale da essere calibrati alle esigenze della cittadina del tau, passato negli ultimi tre decenni, da novemila (nel 1994) fino a sedicimila abitanti, 2024, a seguito di un massiccio fenomeno immigratorio che ha coinvolto una parte dell’est Europa (Albania e Romania in primis) e il Nordafrica. Molta gente è arrivata da queste nazioni.

Ma.Ste.