Scooter elettrico per disabili. Il dono del Rotary Club

Uno scooter elettrico gratuito per permettere alle persone con disabilità - o a chi ha avuto piccoli o grandi infortuni - di visitare la nostra città in piena autonomia e comodità. Questa la bella iniziativa promossa da Rotary Club Lucca, Comune e Metro srl che ieri mattina, al Centro di accoglienza turistica in Piazzale Verdi, hanno inaugurato il mezzo che sarà possibile prenotare direttamente dal sito del Comune.

Lo scooter, che ha un’autonomia di circa 60 km e una velocità regolabile, sarà gestito e mantenuto in condizioni ottimali da Metro Srl. Prenotarlo è davvero semplice: basterà collegarsi al sito del Comune e verificarne la disponibilità. Una volta prenotato potrà essere ritirato con la carica completa direttamente al Centro di accoglienza turistica. Alla cerimonia il presidente del Rotary Club Lucca Giuseppe Lunardini, il vice sindaco Giovanni Minniti e l’assessore al turismo Remo Santini. Presenti anche il presidente di Metro srl, Roberto Di Grazia e Samuele Cosentino e Vittorio Armani del Rotary.

"Nemmeno una settimana fa abbiamo inaugurato un defibrillatore alla Cavallerizza, oggi questo mezzo elettrico che il Comune mette a disposizione delle persone disabili che avranno la possibilità di spostarsi in autonomia – ha commentato il presidente del Rotary, Giuseppe Lunardini -. L’iniziativa è rivolta a persone con disabilità nella speranza che sia utile e ben gestita". "Pubblicizzeremo il più possibile questo mezzo – ha aggiunto l’assessore Remo Santini -. Il turismo nella nostra città è in crescita, mancano i servizi ma ci stiamo lavorando. Un mezzo del genere è importante per far sì che anche chi ha difficoltà possa visitare Lucca al meglio". "Da parte dell’amministrazione – ha concluso l’assessore Minniti - ringraziamo il Rotary per essere sempre attento a questo tipo di iniziative e ai bisogni della città".