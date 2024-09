Scontro tra due auto. Donna al San Luca con un trauma cranico

Chiamata per il Pegaso nel pomeriggio per un incidente stradale sulla Sr 445 all’altezza di Ghivizzano, frazione nel comune di Coreglia Antelminelli, scongiurata poco prima della sua partenza. Due le auto coinvolte nel sinistro, dalla dinamica al momento completamente sconosciuta e non di facile lettura; una Chevrolet Captiva grigia e una Peugeot 107 nera che hanno impattato sin modo violento. Due le persone ferite per le quali sono accorse sul posto, insieme ai carabinieri, due ambulanze, una della Misericordia del Barghigiano e l’altra di Borgo a Mozzano. Una delle ferite è stata trasportata al San Luca di Lucca in codice rosso, dopo aver riportato un trauma cranico, mentre l’altra è stat trasferita al Pronto Soccorso del Santa Croce di Castelnuovo.