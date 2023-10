Scontro tra auto e moto a Altopascio: ventenne finisce in ospedale

Un boato che ha richiamato sulla strada diverse persone, accorse a verificare l’accaduto. Incidente stradale ieri intorno alle 14 sulla provinciale Romana, nei pressi di località Agliaio. Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra una Opel e uno scooter Yamaha condotto da una ragazza di 20 anni residente a Lucca. Nell’urto, il mezzo a due ruote è caduto a terra trascinandosi la giovane la quale è caduta in maniera violenta sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse, in un primo momento, abbastanza preoccupanti, soprattutto per il durissimo impatto con il selciato. La signora al volante dell’utilitaria si è fermata immediatamente dopo l’urto. Nel frattempo è arrivata altra gente. Lanciato l’allarme, il 118 ha inviato l’ambulanza della Misericordia Santa Gemma Galgani che ha trasportato la giovane all’ospedale San Luca dove i medici hanno eseguito accertamenti. Se la dovrebbe cavare con tanto spavento e qualche ecchimosi. Sul posto, per eseguire i rilievi di legge, sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Altopascio che hanno anche provveduto a regolare la viabilità e allertato il carro attrezzi per rimuovere i veicoli e procedere con la pulizia dell’asfalto dai detriti. Vista l’ora di punta del sabato all’ora di pranzo, la via è rimasta praticamente chiusa al traffico per pochi minuti, ma si è formata una lunga coda.

Massimo Stefanini