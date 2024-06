Scompiglio d’estate. Spettacoli e laboratori

Sentieri di favole è la rassegna estiva per ragazzi e famiglie proposta dalla Associazione Culturale Dello Scompiglio, diretta dalla regista e artista Cecilia Bertoni, negli spazi della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno: due fine settimana all’aperto, a giugno e a settembre, con laboratori creativi, percorsi tematici itineranti e spettacoli teatrali negli spazi esterni della Tenuta.

Un’occasione per i ragazzi di vivere momenti di gioco al di fuori dall’ambito domestico, e per tutti di ri-scoprire la natura della Tenuta, dove maestosi alberi, ninfei e aree boschive si alternano a vigneti e zone a vocazione agricola, abbracciando ambienti e forme diverse in un unico giardino.

La rassegna, realizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, prende il via domani e domenica, e prosegue il 14 e 15 settembre. Domani si inizia alle 10.30 con lo spettacolo itinerante Il drago dalle sette teste, Compagnia Teatro dell’Orsa e quello per bambini 0-3 anni (ore 10.30 e 11.30), domenica alle 15 con il laboratorio di cesteria (anche domani stessa ora) e la piccola officina di stampa materica. Alle 18 di domani lo show “Il lupo e i 7 capretti“ e alle 21 “Lucciola lucciola vien da me“, passeggiata con l’entomologa Picchi.