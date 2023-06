Sciopero Sistema Ambiente, la Commissione Nazionale Garanzia Sciopero conferma l'iniziativa

Lo sciopero tra gli operatori di Sistema Ambiente ( Cgil Cisl e Uil) è confermato. La commissione nazionale garanzia sciopero ieri si è ufficialmente pronunciata in merito all’ipotesi di revoca dell’iniziativa che arriva a ridosso (il 28 giugno) del concerto dei Kiss sul palco Summer di piazza Napoleone (il 29). Essendo il giorno prima e non il giorno stesso del maxi evento, per la commissione non esistono i presupposti di revoca. “E’ naturale che sia così – dicono i sindacati –. Gli scioperi nei servizi essenziali di igiene ambientale sono regolamentati puntualmente dall’allegato 10 del Ccnl che ne specifica tutte le fasi. Cogliamo l’occasione per ribadire la nostra totale disponibilità alla riapertura del confronto, unico elemento che potrebbe mettere in discussione le iniziative

regolarmente indette“.