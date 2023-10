Sciopero al casello Salt di Lucca Ovest. Nei giorni dei Comics autostrada ‘libera’

Sciopero al casello autostradale di Lucca Ovest nei giorni del Comics.

Lo hanno annunciato ieri le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Sla-Cisal) a seguito delle decisione della Salt che dal 6 novembre inizierà i lavori per l’attuazione del piano di incremento dell’automazione dei caselli.

Lo sciopero è stato indetto tutti i giorni da mercoledì 1 a sabato 4 novembre dalle 6 alle 14, con la conseguenza che chi arriverà a Lucca per i Comics – e si parla di migliaia di persone – troveà in questa fascia oraria le piste automatiche che utilizzeranno la modalità “automatismi”, non essendo presidiate, mentre le piste manuali rimarranno aperte in transito libero; gli utenti telepass che usciranno da tali piste vedranno azzerarsi la loro precedente entrata al momento della nuova entrata in autostrada. Si avverte l’utenza che qualora si presentassero problematiche legate all’utilizzo delle porte automatiche non potranno essere garantiti i servizi normalmente svolti.

Al centro della vertenza c’è, secondo i sindacati, “la vittoria di Itinera (controllata dal gruppo Gavio) per la gestione della nuova concessione del Tirreno, ottenuta grazie al forte ribasso del 30% dell’offerta, per cui era stato previsto che l’intento della Salt sarebbe stato quello di scaricarlo sul costo del lavoro con la desertificazione dei caselli“.