Sciopera chi lavora per le Misericordie “Contratto ancora non rinnovato“ I lavoratori delle Misericordie scioperano per il mancato rinnovo del contratto collettivo scaduto da 4 anni. La Fp Cgil denuncia un danno retributivo e una disparità di trattamento tra i lavoratori delle Misericordie e quelli delle altre associazioni.