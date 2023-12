Schiacciato dal camion, portato in codice rosso a Cisanello

Allarme e richiesta di soccorso ricevuta ieri pomeriggio verso le ore 16.20 dal Centro della Misericordia di Borgo a Mozzano, per un infortunio sul lavoro avvenuto nella ditta di legname Fratelli Lenzarini, sulla via Lodovica a Piano della Rocca, frazione del comune di Borgo a Mozzano.

Immediatamente un’autoambulanza con medico a bordo si è recata sul luogo indicato, soccorrendo un uomo di 56 anni, il titolare della ditta, ferito e sofferente per aver riportato un serio politrauma da schiacciamento al braccio sinistro, anche se la dinamica dell’incidente resta tutta da appurare.

Dai primi accertamenti sembra che l’uomo, intento a parcheggiare un mezzo pesante, sia sceso dal mezzo per motivi ancora da chiarire. rimanendo poi schiacciato tra il rimorchio e la motrice del camion, ma la dinamica, come detto, al momento deve essere ancora approfondita e definita.

L’uomo è sempre stato cosciente, anche se le sue condizioni destavano preoccupazione, specialmente per i tanti traumi riportati all’arto superiore. Proprio per questo è stato allertato l’Elisoccorso "Pegaso 3", che è intervenuto e ha trasportato il lavoratore in codice rosso all’ospedale di Cisanello di Pisa. Oltre all’elisoccorso sono intervenuti sul luogo dell’incidente l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Borgo a Mozzano, Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale stazione, che hanno fatto i primi rilievi e operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL).

Per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono al lavoro i Carabinieri di Borgo a Mozzano, coadiuvati dai Vigili del Fuoco e gli operatori del Servizo PISLL dell’Asl, che cercheranno di fare luca sullla manovra e le precise modalità dell’incidente.