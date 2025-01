Scattata l’allerta meteo di colore arancione fino alle 14 di oggi

Il centro funzionale Lamma della Regione Toscana ha emesso ieri un bollettino meteo con allerta arancione per il territorio lucchese fino alle 14 di oggi. Sono possibili temporali sulle zone di nord ovest, in trasferimento a gran parte della regione tra le prime ore di oggi e l’arco dell’intera mattinata. Temporali localmente forti e associati a colpi di vento e isolate grandinate. A rischio il reticolo idraulico minore.

Emesso inoltre un codice giallo per mareggiate (per il tratto di costa centro-settentrionale e isole) fino alla mezzanotte di oggi e uno per vento (costa centro-settentrionale e settori orientali) per tutta la giornata odierna. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo