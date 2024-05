Scattano le prime prenotazioni. Foto in vendita per beneficenza

Prima la grande inaugurazione con tanto di autorità istituzionali presenti all’evento, poi, dopo l’anteprima, ecco che da ieri ufficialmente ha aperto i battenti la mostra sui “70 anni di cinema e tv a Lucca“. Un’esposizione allestita alla casermetta dei Balestrieri sulle Mura urbane e promossa dal Lions Club Lucca Host e dall’associazione Lucchesi nel Mondo con il sostegno de La Nazione.

Un evento gratuito e con accesso libero, dedicato a tutti i lucchesi, ma anche a tutti i turisti che avranno voglia di tuffarsi in una mostra dal sapore amarcord grazie alle decine di fotografie storiche di Foto Alcide ed ai manifesti originali dell’epoca messi a disposizione da Alessandro Orsucci. Grazie alle fotografie ed ai manifesti è possibile così ripercorrere sia numerosi set di cinema e tv a partire da “La provinciale“ di Mario Soldati del 1952 con Gina Lollobrigida fino al film appena finito di girare in città e targato Peter Greenaway, ma è anche possibile ripercorrere le visite in città di numerosi personaggi della televisione anche se non hanno mai girato film a Lucca. E’ il caso ad esempio di Aldo Fabrizi, di Walter Chiari o di Ugo Tognazzi. La mostra non manca di tributare poi un piccolo omaggio a Marcello Mastroianni dal momento che in questo 2024 ricorrono i cento anni dalla nascita. Un Mastroianni che ha avuto una villa Torre e che amava trascorrere giorni di relax proprio in Lucchesia.

La mostra in questione però sposa anche la solidarità. Tutte le immagini di Foto Alcide esposte infatti sono in vendita al costo di 25 euro. Il motivo è presto detto: il ricavato della vendita delle fotografie sarà devoluto al Villaggio del fanciullo. Prenotarle è semplicissimo. Basterà infatti recarsi a Foto Alcide in via Mazzini e prenotare la fotografia che si intende acquistare; al termine della mostra sarà ritirabile sempre nel negozio di Foto Alcide. E già in questi giorni sono scattate le prime prenotazioni.

Nel corso del primo giorno di apertura la mostra ha riscosso un grande interesse da parte di coloro che, trovandosi magari a passeggiare lungo l’anello delle Mura urbane, hanno approfittato per ammirare una mostra davvero straordinaria. Sarà possibile visitare l’esposizione tutti i giorni fino al 19 maggio in orario 17-19 e dopo cena anche dalle ore 21 alle ore 23.

Cristiano Consorti