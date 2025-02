Sboccia la primavera a Sant’Andrea. E si colora il “Borgo delle camelie“

LUCCATutto pronto per l’edizione numero 36 della mostra delle camelie, il fiore di origine giapponese che ha trovato in un angolo di Lucchesia, a Sant’Andrea e Pieve di Compito, un clima adatto per abbellire quello che nel corso è diventato il Camelieto più importante d’Europa, con 1600 piante su 4 ettari e più di mille cultivar (specie) diverse. Si parte sabato 8 marzo e domenica 9 e per gli altri tre successivi weekend del prossimo mese: 15-16, 22-23, 29-30 marzo. La novità del 2025 è la presenza di una mostra fotografica che darà origine ad un contest, altri due ne sono previsti dedicati alla pittura. Minore spazio alla musica, visto che i visitatori vanno in giro e non prestano molta attenzione ai concerti. Una delle sezioni principali sarà quella del tè. Previste animazioni per bambini che potranno cimentarsi nel "battesimo della sella", esordire a cavalcioni di asinelli ed alpaca. Sempre preponderante la parte gastronomica, con menù diversi ogni fine settimana e la riscoperta di piatti tipici locali, alcuni quasi scomparsi, come la trippa o il picchiante. La kermesse, a cura del centro Culturale Compitese in sinergia con il Comune di Capannori, è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’assessora alla cultura, Claudia Berti, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, del presidente del Centro Culturale Compitese, Francesco Passaglia e di Michela Fovanna, marketing manager di Villa Reale di Marlia.

Al netto della bellezza floreale, il paese, ormai noto come il "Borgo delle camelie", vivrà giorni di festa. Ci saranno visite guidate alla Torre medievale di avvistamento, momenti di animazione, laboratori, incontri culturali, mostre fotografiche, eventi di sensibilizzazione sociale, rievocazioni storiche e cibo della tradizione, con prodotti selezionati del territorio. Sono già 136 i bus che trasporteranno nel Compitese turisti provenienti da Germania, Austria, Francia, Slovenia, Spagna, Olanda. Il costo del biglietto è di 8 euro (ingresso gratuito per persone con disabilità e fino a 13 anni) e offre il diritto al viaggio in navetta. Il centro del paese sarà infatti chiuso al traffico, ma è possibile parcheggiare al "Frantoio sociale del Compitese" (via di Tiglio 609A, Pieve di Compito, Capannori) dov’è presente anche la biglietteria.

Massimo Stefanini