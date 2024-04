Sara De Martino vince ed entra nel team autori

Da oggi il mondo dell’editoria per bambini e ragazzi si arricchisce di un nuovo nome: è Sara De Martino (nella foto) la vincitrice della sesta edizione di “A caccia di storie“, l’iniziativa nazionale ideata da Comics & Games e Book on a Tree, realizzata in collaborazione con Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore e Amref Health Africa. Una residenza creativa, avviata nel 2017, nata per sviluppare il potenziale di dieci giovani talenti selezionati con un bando di concorso, scoprendo voci nuove che possano sviluppare storie originali per giovani lettori e lettrici, con particolare attenzione ai temi sociali, in omaggio alla memoria della scrittrice Miriam Dubini. Ad oggi sono più di 60 le persone che hanno partecipato alle sei edizioni e più della metà degli autori e autrici sono entrati a vario titolo nel mondo dell’editoria junior grazie proprio al progetto.

L’annuncio è stato dato ieri alla Bologna Children Book Fair, una delle fiere più iconiche a livello mondiale, allo stand del Master Children’s Books & Co (gestito da Book on a Tree e Università Cattolica). “A caccia di storie“ è più di un semplice progetto di talent scouting: per cinque giorni chi viene selezionato vive un’esperienza immersiva nell’ambiente editoriale, esplorando ogni fase della creazione di un libro. Nei prossimi mesi vedrà la luce il sesto romanzo nato proprio da “A caccia di storie“, che sarà in libreria prossimamente grazie a Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore. Nelle sue pagine, Sara De Martino esplorerà la storia di due ragazze, Lilli e Ida, che vivranno un giovane amore proibito tra i vicoli di Genova nel Secondo dopoguerra, dove si combattevano le guerre tra gli ultimi, come raccontato nelle canzoni di De André.