Sant’Anna e Cch Tagetik. Costruire nuovi modelli di imprese sostenibili

Torna la seconda edizione del Sustainable Business Think Tank, organizzato dalla Scuola sant’Anna di Pisa all’interno dell’appuntamento annuale Cch Tagetik in Touch 2024 Global User Conference.

L’appuntamento vedrà arrivare a Lucca oltre 800 tra clienti e partners di Cch Tagetik, expert solution del Gruppo Wolters Kluwer. L’appuntamento è per domani a Palazzo Pfanner e l’intento del meeting è quello di sensibilizzare i partecipanti promuovere cultura e confronto in tema di sostenibilità aziendale. Si legge in una nota di Wolters Kluwer, leader a livello globale nelle soluzioni e nei servizi per le aree legale, fiscale, finanziario e health care: "Continua il percorso tracciato mettendo in relazione i massimi esperti europei, accademici e top manager di aziende di eccellenza, su quella che è una delle sfide principali del nostro tempo: favorire modelli di business e sistemi produttivi, di sviluppo e di crescita realmente innovativi e sostenibili".

Si parla altresì di "un grande fermento normativo che sta attraversando il mondo intero in merito alla comunicazione di sostenibilità (in materia di ambientale, sociale e di governance - Environmental, Social e Governance - Esg) oggi richiesta alle aziende; andare oltre l’approccio normativo però significa considerare la sostenibilità come un elemento della strategia aziendale e parlare di imprese sostenibili vuol dire riferirsi ad imprese capaci di governare e rendicontare il proprio impatto sull’ambiente, la comunità, la società o lìeconomia globale e locale".

Ma vediamo come si svilupperà la giornata del meeting. Quattro le sessioni previste, la prima, dedicata a “Implementing sustainability reporting between regulation and standards”, nella seconda sessione verrà trattato il tema “Sustainability in business: between dreams and reality”.

Il tema della disclosure e delle iniziative sulla biodiversità verrà affrontato nella terza e quarta sessione. Questi i relatori delle sessioni: Chiara Del Prete, Chairwoman, Sustainability Reporting Technical Expert Group (TEG) – EFRAG, John Knights, Head of Services - Global Reporting Initiative (GRI), Alessandro Mantini, Senior Manager, Sustainability Reporting - MFE Group (MediaForEurope), Marina Sabinina, ESG and Sustainable Finance Manager di A2A, Luca Molinari, Manager (Emea) - Morningstar Sustainalitycs. E ancora, Marco Lambertini, Convener - Nature Positive Initiative, Philippe Diaz, Member of the Sustainability Reporting Technical Expert Group (Teg) – Efrag, Rossella Iorio, Head of Esg service excellence – Unicredit, William Nicolle, Esg Analyst, Fellow of UBS Sustainability and Impact Institute – Ubs, Andrea Tenucci e Lino Cinquini, coordinatori del “Sustainable Business” Think Tank per l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna.