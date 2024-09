Santa Croce senza Volto Santo. Continua il restauro (e l’attesa) “Confidiamo nell’anno del Giubileo“

Ci si avvicina a grandi passi alla solenne Festa della Santa Croce 2024, la Diocesi ha appena varato il programma delle celebrazioni. Si inizia domenica quando, durante le messe parrocchiali, saranno raccolte le offerte dei fedeli per l’Opera sociale di Santa Croce: quest’anno è dedicata agli ospitali per pellegrini sul territorio diocesano. Quanto raccolto aiuterà ad eseguire alcune migliorie alle strutture. Questo è il primo atto che avvicinerà alla festa più importante per la città e la Chiesa di Lucca, cui seguiranno: il triduo di preghiera in cattedrale, la Luminara e il giorno della festa liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce il 14 settembre.

Il programma completo. Nella cattedrale di San Martino si terrà un triduo in preparazione alla festa di Santa Croce: martedì 10 settembre ore 18 preghiera animata dall’Area pastorale della Valle del Serchio; mercoledì 11 settembre ore 18 preghiera animata dall’Area pastorale della Versilia; giovedì 12 settembre preghiera animata dall’Area pastorale della Piana di Lucca. Poi c’è la vigilia della festa: venerdì 13 settembre alle ore 12 suoneranno le campane a festa in tutta la diocesi, come nelle domeniche. Poi alle ore 18 nella cattedrale ci sono i primi vespri presieduti dall’arcivescovo con il servizio musicale della Cappella "S. Cecilia". Alle ore 19.15 in zona San Frediano si raduneranno le rappresentanze che partecipano alla prima parte della Luminara, quella religiosa. Alle 20, dal Sagrato della Basilica di San Frediano, preghiera d’inizio della Luminara che si snoderà nel centro storico con il percorso di sempre per poi terminare però in piazza San Martino davanti alla cattedrale per la celebrazione di conclusione e il mottettone. Anche quest’anno non si entrerà in cattedrale come l’anno scorso, in quanto il Volto Santo è in fase di restauro e non può essere omaggiato come da tradizione. La speranza è che i lavori terminino per la festa di Santa Croce del settembre 2025, anno del Giubileo. Ecco infine il programma del giorno della festa liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce, sabato 14 settembre in cattedrale dalle ore 8

alle 10.30 celebrazione del sacramento della Penitenza; alle 9 messa, ore 10 Lodi mattutine, ore 10.30 Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Arcivescovo. Concelebrano i Vicari episcopali, i Canonici della Cattedrale e i Presbiteri diocesani e religiosi che lo desiderano. Servizio musicale della Cappella "Santa Cecilia". Poi dalle ore 16-18 celebrazione del sacramento della Penitenza poi alle 17 Secondi Vespri e "stazione" al Volto Santo con il Servizio musicale della Cappella "Santa Cecilia". Alle 18 messa conclusiva della festività. Nessuna visita turistica è permessa durante le funzioni il 13 e il 14 settembre.

L.S.