Santa Claus arriva in sella al cavallo. Ecco l’evento “Natale in Fattoria“

In arrivo a Tereglio, piccolo borgo nel comune di Coreglia Antelminelli, un evento straordinario legato al mondo rurale e, in particolare ai cavalli, patrocinato dall’amministrazione comunale guidata da Marco Remaschi e denominato "Natale in Fattoria". Per questo, durante l’intera giornata di domenica saranno presenti alla Vecchia Fattoria da Marica, in località La Villa di Tereglio, stand con prodotti gastronomici e artigianali locali, verranno organizzate attività per i bambini e sarà possibile effettuare il "Battesimo della Sella" con i pony dell’azienda, anche rinomato centro ippico.

Sarà, inoltre, possibile pranzare e fare merenda sul posto, dove non mancherà l’arrivo di Babbo Natale, ovviamente in sella al suo cavallo. Occasione speciale per visitare il prestigioso centro ippico, che si trova nell’area sottostante al bel borgo di Tereglio e vanta un’ottima scuola di equitazione portata avanti dalla istruttrice federale Marica De Cesare, molto nota nel panorama dell’equitazione della provincia di Lucca e oltre.

Molto importanti, infatti, i risultati ottenuti nei recenti Campionati Regionali di Dressage dai binomi della Scuola nella disciplina, il Dressage, più che nota nel nostro territorio grazie alla campionessa olimpionica Sara Morganti.

Sotto i riflettori del centro ippico “Lo Scoiattolo“ di Pontedera, dove si sono svolte le gare toscane, si sono guadagnate il titolo regionale sia Elena Lotti, in sella al suo Gipsy, campionessa toscana esordienti Junior Under 16, sia Benedetta Talini con il suo Eragon, campionessa toscana nella medesima categoria sezione Senior. Entrambe sono rimaste in vetta alla classifica in tutte e due le giornate di gara, ottenendo ottimi punteggi. In luce, nello stesso ambito, anche Lisa Gigli e Martina Carbone, salite sul gradino più alto del podio nelle classifiche di giornata, in sella a Fulmine. Complimenti a non finire, poi, per l’istruttrice Marica De Cesare che, grazie alla competitiva preparazione, è riuscita a ottenere con queste giovani amazzoni e i loro cavalli ancora degli splendidi risultati. Tanti, dunque, i motivi per festeggiare insieme e scoprire questo angolo della Valle che, oltre a essere un Centro Ippico di eccellenza, è anche un’azienda agricola molto attiva nell’incentivare la conoscenza dei prodotti gastronomici e biologici locali. "Natale in Fattoria" è un evento gratuito e aperto a tutti, grandi e piccoli, e lo staff della Vecchia Fattoria da Marica invita gli appassionati di gastronomia tipica e di cavalli a trascorrere una giornata di festa all’insegna del Natale e della promozione territoriale.

Fio. Co.