Sangiuliano e il museo del fumetto ”Dal ministero un forte aiuto“

Continua Lucca Comics & Games 2023, la manifestazione culturale che porta in alto, in Italia ma anche all’estero, il nome della nostra città e del fumetto, espressione artistica ormai parte fondamentale della cultura cittadina. Ieri, in occasione della seconda giornata della fiera, i padiglioni della manifestazione hanno accolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, dopo aver fatto visita al padiglione dei Games, insieme al sindaco del Comune di Lucca Mario Pardini, si è espresso sull’importanza di questa manifestazione a livello nazionale e su quanto sia importante che Lucca diventi sempre di più, ogni giorno dell’anno, la capitale del fumetto.

Un obiettivo che può essere raggiunto con la realizzazione del Museo del Fumetto, l’esposizione permanente che sarà situata nel cuore dell’area nord-est del complesso dell’ex Manifattura tabacchi di Lucca.

"Quello del Museo permanente del fumetto è un importante investimento dal valore di 2 milioni di euro che si presenta sulla linea dei grandi progetti realizzati e voluti dal Ministero della cultura – commenta il ministro Gennaro Sangiuliano, per la prima volta a Lucca dopo la nomina al dicastero della Cultura –. Noi vogliamo offrire un forte e simbolico aiuto all’amministrazione comunale in modo da poter creare un museo del fumetto permanente che possa essere un polo attrattivo per Lucca, una città che si sta già connotando bene in questo ambito".

"Vogliamo quindi offrire un aiuto forte condiviso al Comune di Lucca, laddove occorreranno altre risorse cercheremo di essere vicini all’amministrazione comunale – aggiunge il ministro Sangiuliano –. Questo è un bellissimo progetto che vuole restituire l’ex Manifattura alla città, farne uno spazio vitale soprattutto per i giovani e renderlo uno spazio di condivisione e cultura per tutti quanti". L’amministrazione Pardini lo scorso dicembre ha approvato il progetto definitivo di restauro dell’edificio interno che sarà destinato ad accogliere il nuovo Museo del fumetto e la Fondazione Campus, oltre ad alcuni uffici amministrativi del comune.

"Il ministro Gennaro Sangiuliano è il primo ministro della Cultura ad aver visitato Lucca Comics & Games, primato che, dopo l’inaugurazione da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, conferma quanto il Governo Meloni abbia a cuore, e si impegni, per la diffusione della cultura – aggiunge Chiara La Porta, deputato di Fratelli d’Italia presente alla visita del ministro -. Grazie ai suoi artisti straordinari, questo evento rappresenta un’eccellenza per Lucca e per la nostra regione, protagoniste internazionali con numeri di partecipanti dal mondo sempre più da record".

Giulia Alberigi