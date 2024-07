San Romano è quasi pronto. L’auditorium a fine settembre tornerà disponibile per gli eventi

Auditorium di San Romano, i lavori attesi da anni e partiti nel febbraio scorso sono quasi conclusi. La conferma è arrivata ieri durante un sopralluogo sul cantiere con il sindaco Mario Pardini, l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e i consiglieri Ferruccio Pera e Alessandro Di Vito. I lavori per il rinnovo degli impianti elettrici, meccanici e degli allestimenti della grande chiesa dello storico convento domenicano di Lucca, trasformata in un auditorium, sono ormai al termine e da fine settembre la struttura tornerà a essere a disposizione.

"Il Comune investe in un importante monumento di Lucca – afferma il sindaco Pardini – finalmente rendiamo più comodo e più fruibile in tutte le stagioni dell’anno il grande auditorium di San Romano che può ospitare convegni, concerti, grandi eventi e che va così a potenziare la rete delle infrastrutture culturali della città, importantissime per i nostri festival. Alle polemiche, rispondiamo ancora una volta con i fatti".

Sono stati rinnovati il palco e la pedana della platea: il nuovo palco è stato realizzato con una forma più armonica con il boccascena largo circa 6,90 metri in linea con le poltrone della platea, si allargherà in corrispondenza dell’inizio del transetto per nascondere alla vista del pubblico le scalette laterali di accesso, per poi restringersi nuovamente verso l’altare maggiore. Questa forma, che rispetta gli allineamenti architettonici è più proporzionata e meno invasiva rispetto a quella del vecchio palco. La nuova rampa, necessaria al superamento delle barriere architettoniche, abbraccerà il lato sinistro dell’altare, senza interferirvi. La pedana della platea è già stata rinnovata con un sistema integrato di riscaldamento invernale o raffrescamento estivo.

"Dopo più di 20 anni dai precedenti interventi era necessario aggiornare le dotazioni dell’edificio ma anche mettere mano ad alcuni lavori edilizi – afferma l’assessore Buchignani – i lavori assommano a circa 1 milione di euro del Comune e della Regione Toscana. Aumenterà la comodità e la sicurezza oltre che l’estetica degli allestimenti con un un sensibile risparmio energetico per i costi di gestione".

Per quanto riguarda la climatizzazione sono state installate due pompe di calore per gli impianti dell’aula della chiesa e dei locali attigui. Gli impianti elettrici adeguati ai nuovi dispositivi di climatizzazione, sostituiti tutti corpi illuminanti con nuovi di tecnologia led, nuovo anche l’impianto di illuminazione di sicurezza e ammodernamento per quello di rilevazione e allarme incendio. Grazie ai nuovi dispositivi ci sarà così una sensibile riduzione dei consumi elettrici. Infine, sarà realizzata la nuova impermeabilizzazione dei tetti dei locali accessori dove si sono verificate infiltrazioni. Manca solo il recupero dei due grandi organi, per i quali serviranno altre importanti risorse, e la struttura sarà del tutto completata.

Fabrizio Vincenti