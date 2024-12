San Pietro a Vico. Inaugurati parcheggio e parco pubblico

Mattinata di festa ieri a San Pietro a Vico, dove è stata celebrata la doppia inaugurazione del nuovo parco pubblico attrezzato e del parcheggio a servizio della scuola primaria Lorenzini-Collodi.

Alla cerimonia, che ha coinvolto studenti, docenti e autorità locali, erano presenti il sindaco Mario Pardini, l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, affiancati dai giovani del consiglio dei Ragazzi della scuola.

Le opere, realizzate nell’ambito del Progetto Unitario Convenzionato promosso dalla società Cartiere Modesto Cardella spa e approvato dal consiglio comunale nel 2022, rappresentano un passo avanti per la sicurezza e la fruibilità degli spazi attorno alla scuola. L’investimento complessivo per il parco e il parcheggio è stato di circa 280mila euro.

Il nuovo parcheggio, situato a ovest dell’edificio scolastico, comprende 37 posti auto, tra cui due dotati di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici e uno riservato a persone con disabilità. È stato anche previsto uno spazio dedicato allo scuolabus per consentire la discesa e salita in piena sicurezza.

L’area verde adiacente alla scuola è stata completamente riqualificata con l’aggiunta di vialetti in autobloccanti, nuove alberature ornamentali, giochi per bambini, tavoli da picnic, panchine e una fontana pubblica.

Il parco, collegato all’edificio scolastico tramite un cancello, permette agli studenti di accedere direttamente alla scuola senza attraversare la strada, eliminando così ogni interferenza con il traffico veicolare.

"È un giorno importante per la frazione di San Pietro a Vico - hanno dichiarato il sindaco Pardini e gli assessori Testaferrata e Buchignani. - Questa inaugurazione rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare benefici concreti alla comunità. Ringraziamo la Cartiera Modesto Cardella per il contributo e la disponibilità che hanno reso possibile questi interventi".

Non si fermano qui i lavori di riqualificazione. Nel contesto del medesimo progetto unitario, è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via dell’Acquacalda e via per Marlia. Il progetto esecutivo è stato approvato a novembre, e i lavori dovrebbero partire a febbraio. Anche questa infrastruttura sarà interamente a carico della società Cartiere Modesto Cardella. La doppia inaugurazione di oggi ha restituito alla comunità un’area funzionale, sicura e accogliente, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire spazi dedicati alla socialità e alla sicurezza scolastica.

Rebecca Graziano