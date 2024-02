San Luca, sosta per i dipendenti “Un passo avanti, ma non basta“

“Un primo passo nella giusta direzione che speriamo si concretizzi il prima possibile anche se l’obiettivo per risolvere il problema resta quello di individuare in tutto un centinaio di stalli destinati ai dipendenti dell’ospedale San Luca”.

Il segretario della Uil Fpl di Lucca, Pietro Casciani, prende atto dell’accordo fra Comune di Lucca e Usl Toscana Nord Ovest per i posti auto lungo via Lippi Francesconi dove il parcheggio gratuito sarà trasformato in area di sosta per i dipendenti Asl grazie a un accordo fra i due enti avviato dalla delibera di giunta del Comune di Lucca che concede in utilizzo gratuito all’Usl Toscana Nord Ovest gli stessi spazi.

“Era una soluzione proposta da vari anni, anche dalla precedente amministrazione – prosegue Casciani – ma che non si era mai concretizzata. Ora speriamo che diventi realtà in tempi stretti, un bel polmone che darà un maggior respiro in situazioni di criticità soprattutto durante la brutta stagione quando prevalentemente ci si sposta in macchina. Si parla di 42 posti auto, a noi risulta che possano essere poco più di una trentina ma è comunque una netta inversione di tendenza e un importante passo in avanti nella giusta direzione. Per noi l’obiettivo resta risolvere il problema dei parcheggi per i dipendenti al San Luca e per farlo servono un centinaio di posti. Speriamo – conclude Casciani – che l’amministrazione prosegua nel suo impegno per altre soluzioni“.