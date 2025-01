San Donato Tavarnelle da non sottovalutare

Prima trasferta del 2025 per il GhiviBorgo, che viaggia alla volta dello stadio “Leonardo Pianigiani“ di Tavarnelle Val di Pesa per affrontare il San Donato Tavarnelle, formazione ostica ed insidiosa che naviga nei quartieri medio-bassi della classifica, appena un punto fuori dalla zona play-out. In sostanza si tratta del classico avversario da prendere con le molle, temibile soprattutto fra le mura amiche ed allenato da una vecchia conoscenza del nostro calcio, Vitaliano Bonuccelli, tecnico pragmatico e poco spettacolare, viste le caratteristiche delle sue squadre, che giocano senza fronzoli e badano al sodo, come si può capire dai numeri dei gialloblu fiorentini: appena 12 gol fatti (peggiore attacco del campionato), ma solo 14 reti subìte (miglior difesa del torneo), l’esatto contrario dei ragazzi di Tommaso Bellazzini, sempre propositivi e spettacolari, che vantano il secondo miglior reparto avanzato del girone E della serie D con 36 centri (dietro solo alla capolista Livorno) e la peggiore retroguardia (35 reti al passivo).

Si intuisce dunque facilmente quale sarà il canovaggio tattico della sfida: padroni di casa compatti e ben coperti, senza rischiare e pronti ad approfittare degli errori altrui, Ghivi a fare la partita, a proporre gioco a gran ritmo, con la classica costruzione dal basso, per confermare il proprio processo di crescita. In settimana, come noto, sono giunti in Media Valle altri due ragazzi: l’esterno sinistro d’attacco 2006 Antonio Luca Coppola, proveniente dalla Palmese (serie D girone H), l’esterno destro difensivo 2005 Mattias Bonafede, dal Chievo Verona (serie D girone B): valori aggiunti, che vanno a completare un organico già molto forte, che saranno subito a disposizione.

Molto probabile invece l’assenza del tre-quartista Noccioli (che siederà in panchina), che non ha ancora recuperato da un infortunio, mentre l’esterno difensivo Giannini, uscito malconcio domenica scorsa, sta bene ed è pronto. Si gioca alle 14.30.

Flavio Berlingacci