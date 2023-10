"Salviamo la Terra". Fridays for Future. Tornano in città i cortei per l’ambiente

“Siamo natura che insorge“. Questo il grande striscione che ha accompagnato la colorata e rumorosa parata dei ragazzi di Fridays for Future per le vie di Lucca. Alcune centinaia di giovani, infatti, si sono riuniti per le vie del centro storico intonando cori e mostrando cartelloni in difesa dell’ambiente. Dal riscaldamento globale all’attenzione per le energie rinnovabili, fino a dei moniti sui comportamenti da tenere per il futuro. I ragazzi sentono sempre più vicini i temi legati all’ambiente, e hanno voluto sottolinerarlo un’altra vota con la minfestazione che si è tenuta ieri, tra piazza San Michele, Fillungo e piazza san Frediano. Ad accendere ancora di più i riflettori sulla protesta la concomitanza con Pianta Terra Festival, che condivide con Fridays for Future molte delle tematiche principali.

“Salviamo la Terra, è il nostro unico pianeta“, oppure “Facciamo adesso o impariamo a nuotare“, questi solo alcuni degli slogan riportati nei tanti cartelli che i ragazzi hanno mostrato durante il corteo.

E non è certo mancato il supporto esterno alla manifestazione di ieri, visto che anche il Consorzio di bonifica Toscana Nord ha rinnovato la sua vicinanza all’evento definendolo "Un appuntamento molto sentito dall’ente di bonifica, da sempre impegnato sia nel tutelare la risorsa acqua, sia nel cercare soluzioni a basso impatto ambientale che tutelino flora e fauna, sempre garantendo la massima efficienza idraulica".

Anche l’associazione Sinistra Con ha aderito al progetto, dando il sostegno ai giovani manifestanti per l’ambiente.