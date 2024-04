Salute nella terza età, mente e corpo . Gli esperti Asl tracciano le coordinate

Prosegue il ciclo di incontri dedicato alla salute nella terza età per favorire strategie di prevenzione per un invecchiamento sano e attivo. Il secondo appuntamento per capire come la nutrizione, l’attività fisica e l’esercizio cognitivo giochino un ruolo importante nella salute dell’anziano si svolgerà lunedì prossimo, 8 aprile, alle ore 15.30 al Centro le Chiavi D’Oro e avrà per tema “La cura delle abilità mentali per promuovere il benessere nella terza età”. Sarà presente la psicologa Chiara Ferravante, esperta in neuropsicologia. Il terzo e ultimo appuntamento si terrà invece il 6 maggio e verterà su “L’attività fisica per promuovere il benessere nella terza età”, con Riccardo Malfatti, direttore della Medicina dello sport di Lucca. A promuovere l’iniziativa è l’unità Educazione e promozione della salute Area Nord dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, all’interno dell’iniziativa europea Feast (Food systems that support transitions to hEalthy And Sustainable dieTs) con la collaborazione dell’Università di Scienza gastronomiche di Pollenzo e la Scuola superiore universitaria Sant’Anna di Pisa. Tutti gli incontri si svolgeranno al centro culturale Chiavi d’oro, in via delle Chiavi d’oro 6.